В Екатеринбурге определили самый образцовый дом
По безаварийному газоснабжению.
По безаварийному газоснабжению.
АО «Екатеринбурггаз» впервые провело в уральской столице конкурс среди газифицированного жилфонда. Самым образцовым домом стал многоквартирник по адресу улица Щорса, 54.
Службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» оценивали дома по критериям бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Учитывалось общее состояние газового оборудования, своевременность его замены и ремонта. Также обращалось внимание на максимальный охват техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, отсутствие нарушений правил его эксплуатации, обеспечение допуска к газоиспользующему оборудованию, надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, своевременность оплаты поставок газа и работ, профилактика безопасности при использовании газа в быту.
Жюри под председательством гендиректора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова определяло победителей общим суммированием баллов. Дом на улице Щорса, 54 получил наивысшую оценку (24 балла из 25 возможных). УК «Стандарт», в зоне обслуживания которой он находится, было присвоено звание «Лучшей управляющей компании Екатеринбурга», сообщили «Уралинформбюро» в
«Сейчас управляющие компании принято больше ругать, когда вдруг пропали коммунальные блага, на сетях идет ремонт или потребителям доставлены
5 июня, в День охраны окружающей среды, газовики и управляющая компания провели субботник во дворе образцового дома. Гендиректору УК «Стандарт» Андрею Круподерову от АО «Екатеринбурггаз» вручен «газовый факел» и грамота победителя конкурса. На территории Ленинского района «Стандарт» обслуживает 364 многоквартирных дома.
Образцовые дома нашлись и в других районах Екатеринбурга. В Октябрьском — это дом в переулке Волчанский, 3, в Чкаловском — дом по улице Патриса Лумумбы, 56, в