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12:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге определили самый образцовый дом

По безаварийному газоснабжению.

АО «Екатеринбурггаз» впервые провело в уральской столице конкурс среди газифицированного жилфонда. Самым образцовым домом стал многоквартирник по адресу улица Щорса, 54.

Службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» оценивали дома по критериям бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Учитывалось общее состояние газового оборудования, своевременность его замены и ремонта. Также обращалось внимание на максимальный охват техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, отсутствие нарушений правил его эксплуатации, обеспечение допуска к газоиспользующему оборудованию, надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, своевременность оплаты поставок газа и работ, профилактика безопасности при использовании газа в быту.

Жюри под председательством гендиректора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова определяло победителей общим суммированием баллов. Дом на улице Щорса, 54 получил наивысшую оценку (24 балла из 25 возможных). УК «Стандарт», в зоне обслуживания которой он находится, было присвоено звание «Лучшей управляющей компании Екатеринбурга», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

«Сейчас управляющие компании принято больше ругать, когда вдруг пропали коммунальные блага, на сетях идет ремонт или потребителям доставлены какие-то другие временные неудобства. Мы же решили возродить хорошую советскую традицию и поощрять за добросовестный, кропотливый и зачастую невидимый рядовым потребителям труд. Конкурс проводился совершенно честно и независимо, мы отталкивались не от статуса управляющей компании, престижности дома или его новизны. В газовом хозяйстве самые главные критерии качества — это бесперебойность и безаварийность. А это обоюдная ответственность газовиков, управляющей компании и жителей», — пояснил начальник службы домовых сетей ПУ-1 АО «Екатеринбурггаз» Василий Веревкин.

5 июня, в День охраны окружающей среды, газовики и управляющая компания провели субботник во дворе образцового дома. Гендиректору УК «Стандарт» Андрею Круподерову от АО «Екатеринбурггаз» вручен «газовый факел» и грамота победителя конкурса. На территории Ленинского района «Стандарт» обслуживает 364 многоквартирных дома.

Образцовые дома нашлись и в других районах Екатеринбурга. В Октябрьском — это дом в переулке Волчанский, 3, в Чкаловском — дом по улице Патриса Лумумбы, 56, в Верх-Исетском — дом по улице Ясная, 4, в Железнодорожном — дом по улице Кунарская, 51, в Орджоникидзевском — дом по улице Новаторов, 3.

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