13 тонн сыра-косички запретили вывозить из Челябинска в Казахстан
У владельца груза не было необходимых сертификатов на продукцию.
У владельца груза не было необходимых сертификатов на продукцию.
Сотрудники Россельхознадзора не позволили гражданину Казахстана вывезти из Челябинска в Астану 13 тонн
Машину с подконтрольным госветнадзору грузом остановили на пункте предварительного уведомления «Бугристое» 4 июня. У владельца не оказалось нужных сертификатов, которые подтверждали бы безопасность продукции.
«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области молочный груз без документов был признан потенциально опасным, его движение было запрещено и принято решение о возврате машины в место отправления», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее на границе Челябинской области задержали несколько машин с зерном из Казахстана, а также 8 живых птиц.