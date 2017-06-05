13 тонн сыра-косички запретили вывозить из Челябинска в Казахстан

Сотрудники Россельхознадзора не позволили гражданину Казахстана вывезти из Челябинска в Астану 13 тонн сыра-косички и ещё 7 тонн другой молочной продукции, сообщают в пресс-службе ведомства.

Машину с подконтрольным госветнадзору грузом остановили на пункте предварительного уведомления «Бугристое» 4 июня. У владельца не оказалось нужных сертификатов, которые подтверждали бы безопасность продукции.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области молочный груз без документов был признан потенциально опасным, его движение было запрещено и принято решение о возврате машины в место отправления», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее на границе Челябинской области задержали несколько машин с зерном из Казахстана, а также 8 живых птиц.