С начала года цены на бензин в Самарской области выросли почти на 6%

Это более значительный рост, чем в предыдущие годы. Так, по данным минэкономразвития, за весь 2016 г. цены на бензин выросли на 105,6%, за 2015 г.— на 101,5%.

По данным мониторинга, в мае текущего года бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 продолжил дорожать почти во всех муниципальных образованиях региона на 0,1 — 1,3 руб./л и на 0,1 — 0,8 руб./л соответственно. При этом розничные цены на дизельное топливо изменились незначительно.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 26 мая 2017 г. составили:

на бензин марки АИ-80 — 31,2 — 31,6 руб. за литр;.

на бензин марки АИ-92 — 35,7 — 36,6 руб. за литр;.

на бензин марки АИ-95 — 38,6 — 39,5 руб. за литр;.

на дизельное топливо — 35,3 — 37,1 руб. за литр.