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13:28 (мск), источник: Nur.kz

Овощи в Казахстане дорожают с небывалой скоростью

В основном дорожает лук и картофель.

Источник: Nur.kz

В Казахстане с каждым днем растут цены на овощи. Так только за последний месяц стоимость на некоторые овощи выросла почти на 20%, сообщает Еnergyprom.

Значительный рост наблюдается в растительном сегменте. Так, за месяц лук подорожал на более чем 19%, картофель подорожал на 11%. А вот морковь, капуста и свекла теперь стоят дороже на 6−8%.

Такие скачки в ценах специалисты объясняют сезонностью. Поскольку на прилавках появляются свежая продукция этого года. Но вот годовой рост цен никак не списать на сезонность. Поскольку тот же лук подорожал год-к-году в цене на 30,9%, картофель — сразу на 71,7%, капуста — на 37,3%.

Впрочем, с наступлением тепла подешевели помидоры (-17,5%) и огурцы (-42,6%).

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
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