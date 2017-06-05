Прокуратура уличила воронежскую УК в подделке документа

Сотрудники воронежской прокуратуры заподозрили воронежскую управляющую компанию в подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома № 11 по улице Моисеева. Среди подписавших протокол лиц числились «мертвые души», сообщила пресс-служба облпрокуратуры по региону в понедельник, 5 июня.

По версии правоохранителей, «УК Ленинского района» использовала протокол для выставления жильцам счетов за ремонт дымовых и вентиляционных каналов на сумму более 350 тыс. рублей. Воронежские прокуроры выяснили, что среди лиц, которые якобы подписали протокол в сентябре 2013 года, есть мертвые граждане. Другие жители дома отрицали участие в общем собрании.

Материалы прокурорской проверки направили в воронежское управление МВД России. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа в целях его использования). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на два года.

Прокуроры направили в суд шесть заявлений о взыскании с УК незаконно полученных денег и компенсации морального вреда жильцам.