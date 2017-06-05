Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
"Невероятное разоблачение": СМИ о новых подробностях гибели Дианы
МО РФ поведало об испытаниях новейшего истребителя
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура уличила воронежскую УК в подделке документа

Под протоколом общего собрания стояли подписи умерших людей.

Сотрудники воронежской прокуратуры заподозрили воронежскую управляющую компанию в подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома № 11 по улице Моисеева. Среди подписавших протокол лиц числились «мертвые души», сообщила пресс-служба облпрокуратуры по региону в понедельник, 5 июня.

По версии правоохранителей, «УК Ленинского района» использовала протокол для выставления жильцам счетов за ремонт дымовых и вентиляционных каналов на сумму более 350 тыс. рублей. Воронежские прокуроры выяснили, что среди лиц, которые якобы подписали протокол в сентябре 2013 года, есть мертвые граждане. Другие жители дома отрицали участие в общем собрании.

Материалы прокурорской проверки направили в воронежское управление МВД России. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа в целях его использования). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на два года.

Прокуроры направили в суд шесть заявлений о взыскании с УК незаконно полученных денег и компенсации морального вреда жильцам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Памятник воронежскому писателю Ивану Бунину открыли во Франции
Шесть арабских стран и Мальдивы разорвали отношения с Катаром
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк» Илья Глинников нашел спутницу жизни в финале популярного шоу о поисках второй половинки
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь