Трассу М-7 «Волга» на въезде к Перми отремонтируют за 607 млн руб

Участки на 388 и 421 км планируется сдать 30 сентября этого года (стоимость составляет 327 млн 938 тыс. руб), а участки на 1 тыс. 242 и 1 тыс. 121 км будет сдан в строй до 30 июня 2018 года (стоимость 279 млн руб.). При этом в последнем конкурсе средства будут разделены: в этом году он получит до 125 млн 336 тыс. руб, в следующем — 154 млн 305 тыс. руб.

Источником финансирования выступил федеральный бюджет.