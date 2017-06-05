Более 95% банкоматов и терминалов на Южном Урале готовы к приёму карт «Мир»

Сеть банкоматов и платёжных терминалов в Челябинской области более чем на 95% готова к приёму карт национальной платежной системы «Мир», сообщают в челябинском отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Поэтапный перевод бюджетников и пенсионеров на новые карты начнётся 1 июля текущего года. Первыми карты «Мир» получат те, кто только выходит на пенсию или впервые начинает получать выплаты из бюджета. Действующих бюджетников переведут на новую платёжную систему до 1 июля 2018 года, а пенсионерам карты будут заменять по мере истечения срока действия их текущих карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

«Для пенсионеров обслуживание карты будет бесплатным. При этом право выбирать способ получения зарплаты и пенсии сохранится. Если в настоящее время люди получают выплаты наличными или на счет в банке, к которому не выпущена карта, то такой порядок не изменится», — уточнила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

По всем вопросам, связанным с использованием карты «Мир», южноуральцы могут обратиться в службу поддержки клиентов банка, выпустившего карту, её телефон указан на оборотной стороне карты.