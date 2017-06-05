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14:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Проливные дожди в Башкирии сказались на темпах посевной — Минсельхоз

УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане затянувшиеся проливные дожди сказываются на темпах посевной кампании.

Источник: Reuters

На сегодняшний день яровой сев проведен в регионе на площади более 2,1 млн га, что составляет 97 процентов от плана. Полностью завершен сев яровых культур на полях 14 районов Башкортостана.

По последней информации Министерства сельского хозяйства РБ, из общего объема ярового сева зерновые и зернобобовые культуры занимают свыше 1,4 млн га, сахарная свекла — более 51 тысячи га, подсолнечник — около 227,7 тысячи га.

Как сообщало агентство «Башинформ», Стратегический план развития АПК предусматривает на 2017 год существенное увеличение производства сельскохозяйственной продукции. В 2017 году башкирские аграрии планируют собрать 3,5 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн картофеля и овощей, 1,4 млн тонн сахарной свеклы и около 200 тысяч тонн подсолнечника.

К 2020 году сбор урожая зерна в регионе планируется довести до 4,2 млн тонн.

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