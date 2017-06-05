Ростовская область заняла шестое место по темпу строительства жилья в России

По итогам четырех месяцев регион по-прежнему входит в топ-10 регионов по строительству жилья и занимает шестое место.

В январе-апреле 2017 года на Дону построено более 7 тыс. квартир общей площадью 584,2 тыс. кв. м, что составило, что больше прошлогодних показателей на 4,8%. Жилье строили в 54 муниципальных образованиях области, из них в 28 превышен уровень ввода жилья предыдущего года. Самые высокие темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию отмечено Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Каменске, Новочеркасске, Новошахтинске, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Октябрьском, Пролетарском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.