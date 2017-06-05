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14:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия Екатеринбурга посоветовала заранее спланировать пути объезда улицы Репина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга призывает горожан заранее выбирать пути объезда в связи со сложившиеся ситуацией на дорогах уральской столицы, где из-за ремонта на улице Репина образовались многокилометровые пробки.

«Администрация города Екатеринбурга обращается к автомобилистам с просьбой заранее выбирать пути объезда ремонтируемого участка. Напомним, объезд организован по Верх-Исетскому бульвару, улице Токарей, а в обратном направлении — по улицам Токарей, Гурзуфской, а также по Радищева. Для улучшения условий выезда из Верх-Исетского района участок улицы Радищева от Гурзуфской до Московской организован в одностороннем направлении», — сообщает пресс-служба администрации.

Ремонтные работы планируется завершить к 14 июня.

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«Администрация города Екатеринбурга призывает жителей отнестись к перекрытию улицы с пониманием. За время ремонта преобразится перекресток Репина — Крауля, изменится схема светофорного регулирования, появятся новые дополнительные правые поворотные полосы и поменяется характер перекрестка», — говорится в обращении к горожанам.

На время проведения ремонтных работ троллейбусы будут доезжають до перекрестка улиц Репина и Малышева вместо конечных станций «Посадская» и «Крауля», а по улице Крауля от «Радиотехникума» до улицы Крылова действует автобусный маршрут, который работает как челнок. В пресс-службе администрации подчеркивают: «пассажиры троллейбусов и автобусов, которые подъехали к закрытому участку со стороны Малышева, имеют возможность пройти пешком по Репина до Крауля, а там сесть на челнок и доехать до “Радиотехникума”. Участок улицы Крауля от Токарей до Крылова обеспечен общественным транспортом».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Репина горожане встали в километровые пробки на улице Гурзуфской, Крауля, Токарей и Металлургов. Жители уральской столицы сообщают в соцсетях, что пробка достигала трех километров и многие были вынуждены добираться до работы пешком. От остановки транспорта Институт Связи до улицы Малышева люди шли по проезжей части — тротуары на этом участке сняты. При этом некоторые водители не знают схему объезда.

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