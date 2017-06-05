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14:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Третья волна отключения горячей воды началась в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске начало третьей волны отключения горячей воды. Связано это с испытанием теплосетей. И, традиционно, доставляет горожанам массу неудобств и дома, и по дороге на работу. К нам в редакцию обратились телезрители с вопросом — как быстро должны ремонтировать теплотрассы?

Источник: AP 2017

Пересечение Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковская. На оживленной дороге огороженный участок — идет ремонт теплотрассы. Хотя правильнее сказать — стоит. 9.30 утра. На месте ни техники, ни рабочих. Вокруг — пробка. Это видео прислали телезрители. И случай не единичный. Такие ямы появляются то там, то здесь, с тех пор как в городе начали испытания теплосетей.

Елена Иванова, жительница Новосибирска: «Ехала — никого не было, огромные пробки. Когда позвонила в Сибэко, они даже не ответили на вопрос, не знали, что раскопано, в графике у них не было. Долго пытались понять, где это».

Чем объяснить простои? Такова технология, говорят в теплоснабжающей организации. Дефект устраняют. Проводят повторное испытание.

Роман Корниенко, начальник диспетчерского управления филиала «Тепловые сети» АО «Сибэко»: «Если человека нет на участке, не значит, что работы не ведутся. Может сливаться вода, или заполняться, или готовиться к подъему давления, не обязательно должны присутствовать люди. В мэрии есть жесткий контроль за сроками нарушения благоустройства, сужениями, мы этих сроков придерживаемся, и потому одно разрытие максимум дней 15».

Почти половину теплосетей сегодня уже проверили на прочность. Выявили около 5 сотен дефектов. Город раскопан. Как надолго? Эта информация должна быть на каждом объекте. Если сроки затянуты — каждый может позвонить и сообщить об этом в мэрию или поставщику тепла.

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