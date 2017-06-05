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14:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Свинцов: Эстакаду для коммуникаций на Суворова сделаем не раньше 2018 года

Техническое сооружение планируют обустраивать вместе с подъездами к путепроводу.

Источник: Калининград.Ru

Эстакаду для коммуникаций, которая должна появиться рядом с путепроводом на улице Суворова, планируют обустроить не раньше 2018 года. Об этом заявил директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов во время рабочего выезда в понедельник, 5 июня.

Мы её привязываем к ремонту подходов. Это зависит от финансирования, но не раньше следующего года, — сообщил Свинцов.

Мост на улице Суворова открыли после ремонта 15 ноября. Рядом с путепроводом должна была появиться эстакада для коммуникаций, однако возникли трудности с проектом. Сети проложили по временной схеме на пешеходной части.

Эстакада для коммуникаций входила в отдельный контракт, который власти решили расторгнуть в сентябре 2016 года. Подрядчик дважды не смог справиться с поставленной задачей.

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