В Уфе участок улицы Гафури закроют на 5 лет

В башкирской столице 1 июня перекрыли проезд по улице Гафури. Частичное ограничение движения ввели на участке от улицы Красина до Достоевского, ни много ни мало — до 1 июня 2022 года, то есть на целых 5 лет.

— Ограничение движения вводится в связи со строительством многоквартирного дома в квартале, ограниченном улицами Зенцова, Гафури, Красина и Достоевского, — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.