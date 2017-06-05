В Уфе участок улицы Гафури закроют на 5 лет
Ездить можно будет только по одной полосе.
Ездить можно будет только по одной полосе.
В башкирской столице 1 июня перекрыли проезд по улице Гафури. Частичное ограничение движения ввели на участке от улицы Красина до Достоевского, ни много ни мало — до 1 июня 2022 года, то есть на целых 5 лет.
— Ограничение движения вводится в связи со строительством многоквартирного дома в квартале, ограниченном улицами Зенцова, Гафури, Красина и Достоевского, — рассказали в
К слову, дорогу перекроют не полностью, а лишь половину проезжей части: не это время будет действовать одностороннее движение. Схема движения пассажирского транспорта не изменится, заверили в столичной мэрии.