Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия не продается арабским шейхам
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области на 45 млн рублей снизились долги за газ

Задолженность просроченная задолженность за потребленный природный газ в Ростовской области снизилась на 45 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

«Главам муниципалитетов было рекомендовано усилить работу в данном направлении и представить планы работы по сокращению задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию до 1 июля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, дебиторская задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по Ростовской области составляет 1,9 млрд рублей. По данным поставщика газа, в числе крупнейших неплательщиков ООО «Шахтинская ГТЭС» -задолженность — 139 млн рублей, «Ростовское» АО «ГУ ЖКХ» — 135 млн рублей, АО «Теплокоммунэнерго» — 99 млн рублей, ООО «Тепловая Генерация» — 84 млн рублей, МУП «Таганрогэнерго» — 81 млн рублей, МУП ТС г. Новочеркасска — 78 млн рублей и АО Фирма «Актис» -76 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Черногория растеряла спрос
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
ЦБ намерен увеличить золотовалютные резервы России
Замгубернатора Курской области задержан по подозрению во взятке
В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь