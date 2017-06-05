В Ростовской области на 45 млн рублей снизились долги за газ

«Главам муниципалитетов было рекомендовано усилить работу в данном направлении и представить планы работы по сокращению задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию до 1 июля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, дебиторская задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по Ростовской области составляет 1,9 млрд рублей. По данным поставщика газа, в числе крупнейших неплательщиков ООО «Шахтинская ГТЭС» -задолженность — 139 млн рублей, «Ростовское» АО «ГУ ЖКХ» — 135 млн рублей, АО «Теплокоммунэнерго» — 99 млн рублей, ООО «Тепловая Генерация» — 84 млн рублей, МУП «Таганрогэнерго» — 81 млн рублей, МУП ТС г. Новочеркасска — 78 млн рублей и АО Фирма «Актис» -76 млн рублей.