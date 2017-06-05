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15:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сетевики опубликовали график отключения горячей воды в Перми

В июне без горячего водоснабжения останутся жители Свердловского и Индустриального районов Перми.

Источник: Reuters

В Перми начались плановые отключения горячей воды, сообщает компания «Т-Плюс». В июне без горячего водоснабжения останутся жители Свердловского и Индустриального районов Перми.

Воду отключают для диагностики теплосетей. Трубы проверяют под высоким давлением.

Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее информировать жильцов о сроках ремонтных работ. Напомним, максимальный срок отключения горячей воды — на 14 дней.

Сроки отключения горячей воды можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ (телефон указан на квитанции ЖКУ), а также в отделе ЖКХ администрации своего района.

Кроме того, по вопросам отключения горячего водоснабжения жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу Пермской сетевой компании (237−65−40).

В Индустриальном районе отключают горячую воду по графику:

С 5 по 19 июня по адресам:

  • Сов. Армии 31, 3, 5, 9, 11, 6, 10, 4
  • Мира 18, 20
  • ЦТП № 42 И Баумана 15 Ш
  • Ш. Космонавтов 121,117, 119, 127, 129, 131
  • Кавалерийская 2, 3, 3а, 4, 5,
  • Чайковского 35,
  • Д/С № 284 Баумана 7
  • 9 Мая 1, 3
  • Левченко, 6
  • Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6
  • Танкистов 17,19,
  • Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31
  • Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10

С 8 по 22 июня по адресам:

  • Левченко, 6
  • Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6
  • Танкистов 17, 19,
  • Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31 Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10

С 9 по 23 июня по адресам:

  • Декабристов 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19
  • Сов. Армии 47, 45, 49, 51
  • Подводников 12, 6, 15а, 17, 4, 8, 13, 15
  • Декабристов 13
  • Карпинского 66
  • Кавалерийская 24, 26
  • Декабристов 20, 22, 20а
  • Карпинского 88, 90, 86
  • Танкистов 39
  • Сов. Армии 37

В Свердловском районе отключают горячую воду по графику:

С 5 по 19 июня по адресам:

  • Солдатова 17а, 14а, 7,3,1,5,17,2,4,6,8,10,12,
  • Бородинская 26,28
  • Вижайская 25,24,27,28,26,21,14а, 15,18,16,20,14
  • Гусарова 8,10
  • Кояновская 5а, 4,6,8,10,3
  • Курчатова 1,1Б, 1А, 1 В, 5,9,3,7
  • Лодыгина 26,30,32,10,16
  • Никулина 47,41,35,8,4,6,10/1,10/2,10/3,10
  • Таборская 14,12,22,22а, 20
  • Гусарова 6
  • Гатауллина 3,13,15,7а, 17а, 17,23,25,3а, 5,12,10,8,6,6а, 10а, 22,27,29/1,29/2,38
  • Куйбышева 169/4, 169/5,159,163,165,167,169/3,169/2,169,169/1
  • Лукоянова 10,2,4,8/2,8/1,31,33,9,6
  • Кузбасская 35, 37, 37а, 39, 24, 26, 32, 34, 36, 149, 151, 153, 155, 157
  • Новосибирская 4, 14,16,16а, 18,18а, 13а, 15,17,6,24,26,8,3
  • Сергинская 24, 22, 22а, 20, 31, 29, 27, 38, 38а.
  • Люблинская 24.

С 6 по 20 июня по адресам:

  • Белинского 47,49,
  • П. Осипенко 43,44,46
  • Г. Звезда 60,56,58
  • Красноармейская 44а, 46
  • Сибирская 71,73,75,84,80,30,32,35д, 24
  • 25 Октября, 37,45,40а, 38,38а, 42,43
  • Горького 51,64,58,54,64,49,60
  • Краснова 15/16,10
  • Малая Ямская 2, 2а, 5А, 10
  • Малышева 3
  • Пушкина 42, 44, 44а, 50
  • Островского 53,51,55,49
  • Революции 21.

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