Сетевики опубликовали график отключения горячей воды в Перми

В Перми начались плановые отключения горячей воды, сообщает компания «Т-Плюс». В июне без горячего водоснабжения останутся жители Свердловского и Индустриального районов Перми.

Воду отключают для диагностики теплосетей. Трубы проверяют под высоким давлением.

Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее информировать жильцов о сроках ремонтных работ. Напомним, максимальный срок отключения горячей воды — на 14 дней.

Сроки отключения горячей воды можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ (телефон указан на квитанции ЖКУ), а также в отделе ЖКХ администрации своего района.

Кроме того, по вопросам отключения горячего водоснабжения жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу Пермской сетевой компании (237−65−40).

В Индустриальном районе отключают горячую воду по графику:

С 5 по 19 июня по адресам:

Сов. Армии 31, 3, 5, 9, 11, 6, 10, 4

Мира 18, 20

ЦТП № 42 И Баумана 15 Ш

Ш. Космонавтов 121,117, 119, 127, 129, 131

Кавалерийская 2, 3, 3а, 4, 5,

Чайковского 35,

Д/С № 284 Баумана 7

9 Мая 1, 3

Левченко, 6

Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6

Танкистов 17,19,

Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31

Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10

С 8 по 22 июня по адресам:

Левченко, 6

Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6

Танкистов 17, 19,

Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31 Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10

С 9 по 23 июня по адресам:

Декабристов 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19

Сов. Армии 47, 45, 49, 51

Подводников 12, 6, 15а, 17, 4, 8, 13, 15

Декабристов 13

Карпинского 66

Кавалерийская 24, 26

Декабристов 20, 22, 20а

Карпинского 88, 90, 86

Танкистов 39

Сов. Армии 37

В Свердловском районе отключают горячую воду по графику:

С 5 по 19 июня по адресам:

Солдатова 17а, 14а, 7,3,1,5,17,2,4,6,8,10,12,

Бородинская 26,28

Вижайская 25,24,27,28,26,21,14а, 15,18,16,20,14

Гусарова 8,10

Кояновская 5а, 4,6,8,10,3

Курчатова 1,1Б, 1А, 1 В, 5,9,3,7

Лодыгина 26,30,32,10,16

Никулина 47,41,35,8,4,6,10/1,10/2,10/3,10

Таборская 14,12,22,22а, 20

Гусарова 6

Гатауллина 3,13,15,7а, 17а, 17,23,25,3а, 5,12,10,8,6,6а, 10а, 22,27,29/1,29/2,38

Куйбышева 169/4, 169/5,159,163,165,167,169/3,169/2,169,169/1

Лукоянова 10,2,4,8/2,8/1,31,33,9,6

Кузбасская 35, 37, 37а, 39, 24, 26, 32, 34, 36, 149, 151, 153, 155, 157

Новосибирская 4, 14,16,16а, 18,18а, 13а, 15,17,6,24,26,8,3

Сергинская 24, 22, 22а, 20, 31, 29, 27, 38, 38а.

Люблинская 24.

С 6 по 20 июня по адресам: