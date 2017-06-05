Сетевики опубликовали график отключения горячей воды в Перми

В Перми начались плановые отключения горячей воды, сообщает компания «Т-Плюс». В июне без горячего водоснабжения останутся жители Свердловского и Индустриального районов Перми.
Воду отключают для диагностики теплосетей. Трубы проверяют под высоким давлением.
Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее информировать жильцов о сроках ремонтных работ. Напомним, максимальный срок отключения горячей воды — на 14 дней.
Сроки отключения горячей воды можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ (телефон указан на квитанции ЖКУ), а также в отделе ЖКХ администрации своего района.
Кроме того, по вопросам отключения горячего водоснабжения жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу Пермской сетевой компании (237−65−40).
В Индустриальном районе отключают горячую воду по графику:
С 5 по 19 июня по адресам:
- Сов. Армии 31, 3, 5, 9, 11, 6, 10, 4
- Мира 18, 20
- ЦТП № 42 И Баумана 15 Ш
- Ш. Космонавтов 121,117, 119, 127, 129, 131
- Кавалерийская 2, 3, 3а, 4, 5,
- Чайковского 35,
- Д/С № 284 Баумана 7
- 9 Мая 1, 3
- Левченко, 6
- Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6
- Танкистов 17,19,
- Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31
- Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10
С 8 по 22 июня по адресам:
- Левченко, 6
- Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6
- Танкистов 17, 19,
- Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31 Л. Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10
С 9 по 23 июня по адресам:
- Декабристов 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19
- Сов. Армии 47, 45, 49, 51
- Подводников 12, 6, 15а, 17, 4, 8, 13, 15
- Декабристов 13
- Карпинского 66
- Кавалерийская 24, 26
- Декабристов 20, 22, 20а
- Карпинского 88, 90, 86
- Танкистов 39
- Сов. Армии 37
В Свердловском районе отключают горячую воду по графику:
С 5 по 19 июня по адресам:
- Солдатова 17а, 14а, 7,3,1,5,17,2,4,6,8,10,12,
- Бородинская 26,28
- Вижайская 25,24,27,28,26,21,14а, 15,18,16,20,14
- Гусарова 8,10
- Кояновская 5а, 4,6,8,10,3
- Курчатова 1,1Б, 1А, 1 В, 5,9,3,7
- Лодыгина 26,30,32,10,16
- Никулина 47,41,35,8,4,6,10/1,10/2,10/3,10
- Таборская 14,12,22,22а, 20
- Гусарова 6
- Гатауллина 3,13,15,7а, 17а, 17,23,25,3а, 5,12,10,8,6,6а, 10а, 22,27,29/1,29/2,38
- Куйбышева 169/4, 169/5,159,163,165,167,169/3,169/2,169,169/1
- Лукоянова 10,2,4,8/2,8/1,31,33,9,6
- Кузбасская 35, 37, 37а, 39, 24, 26, 32, 34, 36, 149, 151, 153, 155, 157
- Новосибирская 4, 14,16,16а, 18,18а, 13а, 15,17,6,24,26,8,3
- Сергинская 24, 22, 22а, 20, 31, 29, 27, 38, 38а.
- Люблинская 24.
С 6 по 20 июня по адресам:
- Белинского 47,49,
- П. Осипенко 43,44,46
- Г. Звезда 60,56,58
- Красноармейская 44а, 46
- Сибирская 71,73,75,84,80,30,32,35д, 24
- 25 Октября, 37,45,40а, 38,38а, 42,43
- Горького 51,64,58,54,64,49,60
- Краснова 15/16,10
- Малая Ямская 2, 2а, 5А, 10
- Малышева 3
- Пушкина 42, 44, 44а, 50
- Островского 53,51,55,49
- Революции 21.