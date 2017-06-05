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16:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропорт Волгограда открывает летние направления

Аэропорт Волгограда сообщил об открытии летних направлений. Самолеты будут летать в Грецию, Турцию, а также в Симферополь и Сочи.

6 июня в 4:40 утра вылетает первый рейс в Грецию «Волгоград-Ираклион». В четверг, 8 июня, в 2:05 — первый рейс в Сочи. Самолеты по этому направлению будут летать из аэропорта «Гумрак» по вторникам и четвергам. По понедельникам, средам, пятницам и субботам можно будет улететь в Симферополь. Рейсы будут выполнять сразу несколько авиакомпаний, в ночное, утреннее, дневное и вечернее время.

С 7 июня из аэропорта Волгограда можно будет также вылететь в Турцию (Стамбул), с 13 июня — в Салоники (Греция).

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