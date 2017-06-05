На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

Генподрядчиком строительства БелАЭС выступает Росатом в лице Группы компаний ASE (ранее Атомстройэкспорт), генпроектировщиком выстапает АО «Атомпроект». Станция строится за счет российского кредита и будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в середине 2020 года.

«В реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС начался один из важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Начало сварки является стартом подготовки систем и оборудования первого контура к проливу на открытый реактор», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты ведут сварку двух стыков из 28. Одновременно со сварочными работами проводится пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой. Видеофакт\: как строится Белорусская АЭС в Островце.

В пресс-службе отметили, что технология, по которой ведется сварка, разработана Росатомом и уже применялась на российских строящихся энергоблоках Калининской и Ростовской АЭС. После внесения в эту систему поправок ее применили на Нововоронежской АЭС-2. Там сварка длилась 72 дня. Сейчас именно на эти сроки ориентируются и на белорусской станции.