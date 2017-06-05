В КНИТУ-КАИ Рустаму Минниханову продемонстрировали легендарный Ту-144

В частности, Президент Татарстана осмотрел легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, установленный на площадке между 2-м и 8-м зданиями вуза.

Напомним, что основную часть самолета Ту-144 ночью 15 апреля перевезли из Авиастроительного района Казани на территорию КНИТУ имени А. Н. Туполева по улице Четаева. Долгое время борт находился возле 6-го здания вуза по улице Дементьева.

25 мая к университету был доставлен 800-тонный кран, с помощью которого самолет 26-го числа установили на постамент.

Как рассказал Рустаму Минниханову ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, в 2018 году планируется создать внутри самолета интерактивный музейный комплекс. Ректор сообщил, что самолет еще предстоит покрасить, также он будет украшен подсветкой. Кроме того, Президенту РТ продемонстрировали один из четырех двигателей воздушного судна массой 4,5 т.

В Казанском квантовом центре КНИТУ-КАИ Рустаму Минниханову презентовали многоузловую квантовую сеть — первую в России и СНГ.

В полном режиме сеть запустила 11 мая группа ученых из Казанского квантового центра. Впервые в отечественной практике квантовыми каналами на базе действующей городской телекоммуникационной инфраструктуры объединены четыре точки, расположенные в разных районах Татарстана. К слову, проект основан на российских разработках, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.

Пилотный сегмент Казанской квантовой сети, соединивший два из четырех узлов, спроектировали в августе 2016 года. В настоящее время налажена коммуникация между всеми точками и разработан новый протокол передачи данных, оптимизированный для городской инфраструктуры.

Сеть реализуется на действующих оптоволоконных линиях связи оператора «Таттелеком». Два узла расположены в главных коммутационных станциях оператора на разных берегах Казанки, другие два — в зданиях КНИТУ-КАИ.

Также лидер республики посетил Центр цифровой экономики имени В. А. Белугина, открывшийся 11 мая.

Полигон «Цифровая экономика», находящийся в 8-м учебном здании вуза, состоит из центра компетенций «Цифровое предприятие» и кафедры «Цифровое производство им. В. А. Белугина». Полигон необходим для подготовки специалистов ведущих предприятий республики и регионов Приволжского федерального округа по основным и дополнительным образовательным программам, а также для продвижения и всесторонней поддержки внедрения системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие».