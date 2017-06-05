В КНИТУ-КАИ Рустаму Минниханову продемонстрировали легендарный Ту-144
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В
В частности, Президент Татарстана осмотрел легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, установленный на площадке между 2-м и 8-м зданиями вуза.
Напомним, что основную часть самолета Ту-144 ночью 15 апреля перевезли из Авиастроительного района Казани на территорию КНИТУ имени А. Н. Туполева по улице Четаева. Долгое время борт находился возле 6-го здания вуза по улице Дементьева.
25 мая к университету был доставлен 800-тонный кран, с помощью которого самолет 26-го числа установили на постамент.
Как рассказал Рустаму Минниханову ректор
В Казанском квантовом центре
В полном режиме сеть запустила 11 мая группа ученых из Казанского квантового центра. Впервые в отечественной практике квантовыми каналами на базе действующей городской телекоммуникационной инфраструктуры объединены четыре точки, расположенные в разных районах Татарстана. К слову, проект основан на российских разработках, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.
Пилотный сегмент Казанской квантовой сети, соединивший два из четырех узлов, спроектировали в августе 2016 года. В настоящее время налажена коммуникация между всеми точками и разработан новый протокол передачи данных, оптимизированный для городской инфраструктуры.
Сеть реализуется на действующих оптоволоконных линиях связи оператора «Таттелеком». Два узла расположены в главных коммутационных станциях оператора на разных берегах Казанки, другие два — в зданиях
Также лидер республики посетил Центр цифровой экономики имени В. А. Белугина, открывшийся 11 мая.
Полигон «Цифровая экономика», находящийся в 8-м учебном здании вуза, состоит из центра компетенций «Цифровое предприятие» и кафедры «Цифровое производство им. В. А. Белугина». Полигон необходим для подготовки специалистов ведущих предприятий республики и регионов Приволжского федерального округа по основным и дополнительным образовательным программам, а также для продвижения и всесторонней поддержки внедрения системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие».