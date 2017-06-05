Власти Москвы показали примеры нового жилья по программе реновации

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Мэрия Москвы опубликовала буклет с вариантами отделки домов и квартир, которые построят для жителей столицы, выселяемых из попавших под снос пятиэтажек.

В буклете «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» представлены квартиры комфорт-класса. Как видно из материалов, отделка новых домов будет в основном многоцветной и яркой с «нестандартными фасадами». Рядом с жилыми зданиями обустроят детские площадки, а в каждом квартале — парковые зоны или прогулочные аллеи. В домах установят круглосуточное видеонаблюдение, а под ними разместят подземные парковки.

Что касается непосредственно «полной отделки квартир», то она предусматривает установку пластиковых окон с корзинами под кондиционеры, наличие балкона или лоджии в каждой квартире, ламинат или линолеум (на кухне), энергоэффективные батареи, домофон, приборы учета воды и электроэнергии, показания с которых будут передаваться автоматически, безопасные выключатели света и розетки, раздельные санузлы с керамическими унитазами и металлическими ваннами.

В Москве с 14 мая проходит голосование жителей домов за или против включения в программу реновации. В список попали 4,5 тыс. домов.