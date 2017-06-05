Власти Москвы показали примеры нового жилья по программе реновации
В буклете приводятся примеры цветового оформления фасадов и варианты отделки квартир «под ключ».
В буклете приводятся примеры цветового оформления фасадов и варианты отделки квартир «под ключ».
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Мэрия Москвы опубликовала буклет с вариантами отделки домов и квартир, которые построят для жителей столицы, выселяемых из попавших под снос пятиэтажек.
В буклете «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» представлены квартиры
Что касается непосредственно «полной отделки квартир», то она предусматривает установку пластиковых окон с корзинами под кондиционеры, наличие балкона или лоджии в каждой квартире, ламинат или линолеум (на кухне), энергоэффективные батареи, домофон, приборы учета воды и электроэнергии, показания с которых будут передаваться автоматически, безопасные выключатели света и розетки, раздельные санузлы с керамическими унитазами и металлическими ваннами.
В Москве с 14 мая проходит голосование жителей домов за или против включения в программу реновации. В список попали 4,5 тыс. домов.