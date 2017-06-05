В Татарстане ищут пути улучшения качества дорог

Для расширения использования нефтехимический продукции в строительной и дорожной отраслях в феврале текущего года при «Татнефтехиминвест-холдинге» создан экспертный совет. В его рамках рабочая группа прорабатывает проект получения дорожного битума с использованием нефти Ашальчинского и Ромашкинского месторождений (их разрабатывает «Татнефть»).

Казанской фирмой «Инжехим» совместно с КНИТУ-КХТИ уже получены опытные образцы, ведется разработка технологий получения окисленного и неокисленного битума.

Кроме того, «Татнефтехиминвест-холдингом» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана инициировано строительство опытного участка дороги из железобетонных плит протяженностью 500 м. Ввод в эксплуатацию ожидается в сентябре, проинформировал Яруллин.

Для производства асфальтобетона Казанским (Приволжским) федеральным университетом разработан состав и получено полимерно-битумное вяжущее.

Напомним, ученые КФУ синтезировали новый состав дорожного битума, использовав вторичное сырье в качестве кислотных и основных компонентов. Разработан высокоэффективный модификатор, найдено решение, как повысить адгезию — прилипаемость битумов к минеральным материалам и таким образом увеличить срок их службы.