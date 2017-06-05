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18:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Студенческий городок КубГУ может появиться в центре Краснодара

Студенческий городок Кубанского госуниверситета может появиться в центре Краснодара. Его строительство Вениамин Кондратьев обсудил с директором агентства жилищного кредитования.

Вместе с Александром Плутником глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей.

Федеральный участок долгое время был в пользовании вуза. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного ипотечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но, по мнению краевых властей, более необходимо на этом месте сегодня общежитие для студентов КубГУ.

Как отметил в свою очередь ректор вуза, сегодня остро строит проблема с проживанием их студентов. Большинство учащихся университета из отдаленных районов Кубани. Кроме того, из-за дефицита мест в общежитиях университет был вынужден сократить количество квот для студентов из других стран.

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