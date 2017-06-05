Студенческий городок КубГУ может появиться в центре Краснодара

Вместе с Александром Плутником глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей.

Федеральный участок долгое время был в пользовании вуза. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного ипотечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но, по мнению краевых властей, более необходимо на этом месте сегодня общежитие для студентов КубГУ.