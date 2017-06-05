Медведев: Авиабилеты в Калининградскую область становятся дешевле

«Благодаря программам субсидирования, билеты становятся дешевле, в Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку, в Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он пообещал, что правительство продолжит компенсировать затраты перевозчиков на льготные полеты и в 2017 году и расширять географию полетов. Дмитрий Медведев добавил, что «подписал два документа, которые увеличивают сеть дотируемых маршрутов».