Медведев: Авиабилеты в Калининградскую область становятся дешевле

«Благодаря программам субсидирования, билеты становятся дешевле, в Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку, в Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан», — сказал председатель правительства на совещании с
Он пообещал, что правительство продолжит компенсировать затраты перевозчиков на льготные полеты и в 2017 году и расширять географию полетов. Дмитрий Медведев добавил, что «подписал два документа, которые увеличивают сеть дотируемых маршрутов».
«Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи», — отметил глава правительства. Премьер полагает, что принятое решение «будет способствовать лучшей транспортной мобильности граждан». Он напомнил, что правительство «8 лет выделяет деньги на поддержку воздушных перелетов», что позволяет «большему число людей добираться либо в европейскую часть страны из удаленных уголков нашего государства, либо решать