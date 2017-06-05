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15:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске после трехлетнего перерыва возобновилось строительство ЖК «Порт-Артур»

Строительство планируют завершить во втором квартале 2018 года.

В Иркутске после трехлетнего перерыва начали достраивать жилой комплекс «Порт-Артур». Накануне на объекте произвели первую заливку бетона. Строительство планируют завершить во втором квартале 2018 года.

«Решение этого вопроса находится на контроле регионального правительства и лично губернатора области Сергея Левченко. Данный проблемный объект является одним из наиболее социально значимых. С 2012 года ждут окончания строительства 200 семей», — прокомментировала министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Достройку ЖК «Порт-Артур» ведет АО «Иркутское региональное жилищное агентство» (ИРЖА, 100% акций принадлежит Иркутской области), которому долгострой вместе с земельным участком был передан в феврале 2017 года на основании положительного заключения Минстроя РФ и в соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области.

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