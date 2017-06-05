Зарплаты свердловских чиновников выросли

Наибольший рост зарплаты наблюдается в органах законодательной власти — 14% в сравнении с аналогичным периодом и достигает 63 098 рублей. В органах исполнительной власти зарплаты сотрудников выросли на 1,6% и составляют в среднем 37 968 рублей. Зарплаты сотрудников судов и прокуратуры выросли на 7,3% и в среднем достигают 59 387 рублей.

Напоминаем, в прошлом году был принят закон, продлевающий заморозку индексации зарплат для чиновников. Согласно ему увеличение должностных окладов судей, помощников депутатов и сенаторов, федеральных и региональных госслужащих производится без учета инфляции. Однако регионам было предоставлено право самостоятельно решать, проводить индексацию окладов чиновников или нет.