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16:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Зарплаты свердловских чиновников выросли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. Зарплата свердловских чиновников с сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,7% и составила в январе — марте 2017 года в среднем 41 107 рублей, сообщает Свердловскстат.

Наибольший рост зарплаты наблюдается в органах законодательной власти — 14% в сравнении с аналогичным периодом и достигает 63 098 рублей. В органах исполнительной власти зарплаты сотрудников выросли на 1,6% и составляют в среднем 37 968 рублей. Зарплаты сотрудников судов и прокуратуры выросли на 7,3% и в среднем достигают 59 387 рублей.

Напоминаем, в прошлом году был принят закон, продлевающий заморозку индексации зарплат для чиновников. Согласно ему увеличение должностных окладов судей, помощников депутатов и сенаторов, федеральных и региональных госслужащих производится без учета инфляции. Однако регионам было предоставлено право самостоятельно решать, проводить индексацию окладов чиновников или нет.

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