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16:23 (мск), источник: dostup1.ru

Во вторник в Челябинске стартует II этап опрессовки

Без горячей воды останутся 1 275 жилых домов, 67 детских садов, 68 учебных заведений и 19 лечебных учреждений.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 6 июня, в Челябинске стартует второй этап опрессовки — без горячей воды останутся 1 275 жилых домов, 67 детских садов, 68 учебных заведений и 19 лечебных учреждений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам главы начальника Управления ЖКХ Челябинска Сергея Кочеткова, после первого этапа опрессовки, который начался 16 мая, без горячей воды остаются около 40 многоквартирных домов. Завтра им всем должны включить ГВС.

Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону продлится до 20 июня.

Опрессовка-2017, II этап:

Калининский район
Курчатовский район
Ленинский район
Тракторозаводский район
Центральный район.

Местные котельные Советского района
Местные котельные Калининского района.

Горячую воду с 6 июня отключат также в домах Центрального района, которые обслуживает местная котельная ООО «Теплоэнергосбыт».

Добавим, что третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 13 июня и продлится до 27-го. Горячая вода будет отключена в 165 жилых домах, 31 детском саду, 18 учебных заведениях и 10 лечебных учреждениях Металлургического района.

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Во вторник в Челябинске стартует II этап опрессовки
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