В РЭК утвердили тарифы на паромы в Омской области
В Региональной энергетической комиссии Омской области утвердили предельные тарифы на перевозку пассажиров паромами в ряде районов региона.
В Региональной энергетической комиссии Омской области утвердили предельные тарифы на перевозку пассажиров паромами в ряде районов региона.
Так, переправа через Иртыш в районе поселка Белый Яр Тевризского района паромом компании «Бриз» обойдется в 77,47 руб. за одну поездку.
Услуги парома от Знаменского ДРСУ в поселке
Во всех трех случаях в цену также входит перевозка одного ребенка в возрасте до 5 лет и багаж массой до 36 кг.
Тарифы указаны без учета НДС и начнут действовать с 11 июня.