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16:24 (мск), источник: СуперОмск

В РЭК утвердили тарифы на паромы в Омской области

В Региональной энергетической комиссии Омской области утвердили предельные тарифы на перевозку пассажиров паромами в ряде районов региона.

Так, переправа через Иртыш в районе поселка Белый Яр Тевризского района паромом компании «Бриз» обойдется в 77,47 руб. за одну поездку.

Услуги парома от Знаменского ДРСУ в поселке Усть-Шиш на 1302 км правого и левого берега Иртыша обойдется в 101,1 руб. за одну поездку. А переправа у села Знаменское на 1362 км левого и 1363 км правого берега Иртыша обойдется в 68,8 руб. за одну поездку.

Во всех трех случаях в цену также входит перевозка одного ребенка в возрасте до 5 лет и багаж массой до 36 кг.

Тарифы указаны без учета НДС и начнут действовать с 11 июня.

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