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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ собрался увеличить золотовалютные резервы России до 500 миллиардов долларов

ЦБ собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром при условии стабильной инфляции и валютного рынка.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в понедельник, 5 июня, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина.

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Сохранить «подушку безопасности» помог плавающий курс рубля, отметила она. «Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава Банка России.

В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. Как сообщал ЦБ, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

В 2016 году золотовалютные резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов, до 368,4 миллиарда долларов.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

Комментарии
5
Татьяна Титова
От этой новости у пенсионеров сон улучшится...
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Владимир Джонс
Да у них растет а тут на трех работах типа работаешь и еле крнцы с концами сводишь...что то не понятин этот тонаж и для кого он тоннаж и где его хранят то ? Если банк не государственный а центральный??? Больше вопросов чем ответов...
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Вера ,
Доллар подрастет.
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