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17:38 (мск), источник: Городской репортер

На капремонт домов в Ростовской области дополнительно выделили 539 млн рублей

На проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году из бюджета Ростовской области дополнительно выделено 539 млн рублей, сообщил министр ЖКХ региона Андрей Майер.

Из этих средств 302,4 млн рублей будет направлено на ремонт 67 крыш и фасадов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018, еще 99,8 млн рублей пойдут на усиление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций восьми многоквартирных домов. 100 млн рублей выделено на софинансирование работ по замене 296 лифтов и 36,8 млн рублей — на ремонт семи многоквартирных домов с заменой девяти лифтов.

Напомним, в 2017 году в рамках региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах планируется отремонтировать 919 домов. Объем финансирования программы составляет 3,2 млрд рублей.

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