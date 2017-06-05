На капремонт домов в Ростовской области дополнительно выделили 539 млн рублей

Из этих средств 302,4 млн рублей будет направлено на ремонт 67 крыш и фасадов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018, еще 99,8 млн рублей пойдут на усиление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций восьми многоквартирных домов. 100 млн рублей выделено на софинансирование работ по замене 296 лифтов и 36,8 млн рублей — на ремонт семи многоквартирных домов с заменой девяти лифтов.

Напомним, в 2017 году в рамках региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах планируется отремонтировать 919 домов. Объем финансирования программы составляет 3,2 млрд рублей.