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16:48 (мск), источник: Nur.kz

Грянул очередной скандал вокруг стекольного «завода Бишимбаева»

Шум вокруг скандального стекольного завода в Кызылорде до сих пор не утихает.

Источник: Nur.kz

Уже полгода строители обивают пороги офиса компании «Шымкентхиммонтаж». Рабочие из Шымкента, которые строили этот завод, с начала года не могут получить зарплаты, передает otyrar.kz.

Все началось с того, что в 2016 году руководство компании арестовали вместе с бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым, заподозрив их в финансовых махинациях.

Высокопоставленный чиновник, по версии следствия, создал преступную схему, и все деньги присвоил себе в карман и своим подельникам. Среди них упоминается и руководитель компании «Шымкентхиммонтаж». На него надели наручники, а сотни рабочих с тех пор так и не получили зарплаты.

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