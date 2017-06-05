Грянул очередной скандал вокруг стекольного «завода Бишимбаева»

Уже полгода строители обивают пороги офиса компании «Шымкентхиммонтаж». Рабочие из Шымкента, которые строили этот завод, с начала года не могут получить зарплаты, передает otyrar.kz.

Все началось с того, что в 2016 году руководство компании арестовали вместе с бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым, заподозрив их в финансовых махинациях.

Высокопоставленный чиновник, по версии следствия, создал преступную схему, и все деньги присвоил себе в карман и своим подельникам. Среди них упоминается и руководитель компании «Шымкентхиммонтаж». На него надели наручники, а сотни рабочих с тех пор так и не получили зарплаты.