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18:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге протестируют самый длинный в России автобус

Транспортное средство будет курсировать по маршруту № 24.

Источник: ГУП «Пассажиравтотранс»

В Петербурге испытают самый длинный в России автобус, передает ГУП «Пассажиравтотранс». 19-метровый ЛиАЗ уже поступил на тестирование.

Специалисты будут испытывать автобус в течение полугода на маршруте № 24 «Хасанская улица — метро «Василеостровская».

Салон ЛиАЗа рассчитан на 47 сидячих мест, что на 9 больше, чем у других транспортных средств этого класса. Автобус способен перевезти 170 пассажиров. Кроме того, он оборудован низким полом, кондиционером, и аппарелью для маломобильных людей.

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