В Петербурге протестируют самый длинный в России автобус

В Петербурге испытают самый длинный в России автобус, передает ГУП «Пассажиравтотранс». 19-метровый ЛиАЗ уже поступил на тестирование.

Специалисты будут испытывать автобус в течение полугода на маршруте № 24 «Хасанская улица — метро «Василеостровская».

Салон ЛиАЗа рассчитан на 47 сидячих мест, что на 9 больше, чем у других транспортных средств этого класса. Автобус способен перевезти 170 пассажиров. Кроме того, он оборудован низким полом, кондиционером, и аппарелью для маломобильных людей.