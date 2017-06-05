В Петербурге протестируют самый длинный в России автобус
Транспортное средство будет курсировать по маршруту № 24.
Транспортное средство будет курсировать по маршруту № 24.
В Петербурге испытают самый длинный в России автобус, передает ГУП «Пассажиравтотранс». 19-метровый ЛиАЗ уже поступил на тестирование.
Специалисты будут испытывать автобус в течение полугода на маршруте № 24 «Хасанская улица — метро «Василеостровская».
Салон ЛиАЗа рассчитан на 47 сидячих мест, что на 9 больше, чем у других транспортных средств этого класса. Автобус способен перевезти 170 пассажиров. Кроме того, он оборудован низким полом, кондиционером, и аппарелью для маломобильных людей.