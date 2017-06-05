Данияр Акишев: казахстанцы уже лучше воспринимают рост цен
АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Председатель Национального банка, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, заявил, что инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона.
АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Председатель Национального банка, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, заявил, что инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона.
«По итогам мая годовая инфляция составила, так же как и в апреле, 7,5%», — сказал Акишев и пояснил, что за счет роста цен на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, инфляция замедлила свое снижение.
Однако, по словам главного банкира страны, шок от роста цен на овощи и мясо частично компенсируется снижением мировых цен на продовольствие, которое, по данным Нацбанка, наблюдается в последние три месяца.
«Поэтому существенных изменений в продовольственной инфляции не происходит, и инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона», — подчеркнул Акишев.
По его словам, ожидания населения касательно будущего уровня инфляции остаются стабильными. Более того, опросы Нацбанка показывают, что наши граждане уже намного лучше воспринимает рост цен.
«Отдельные колебания не являются существенными и не влияют на общий тренд», — отметил председатель Нацбанка.
Он добавил, что в дальнейшем ожидается сезонный рост предложения продовольственных товаров, который будет способствовать замедлению годовой инфляции до конца третьего квартала. Однако годовая инфляция может незначительно и на короткий период повыситься в 4 квартале