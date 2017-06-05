Владелец казахстанского нефтехимического завода приобрел армянский футбольный клуб
Российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян стал новым владельцем футбольного клуба «Пюник» из Еревана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Panorama.am.
Российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян стал новым владельцем футбольного клуба «Пюник» из Еревана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Panorama.am.
Как пишет издание, юридически сделка будет оформлена в ближайшие дни.
Ранее владельцем «Пюника» был Рафаел Айрапетян — сын президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна. Достался «Пюник» Согоманяну на безвозмездной основе, но новый хозяин обещал инвестировать в клуб.
«Ежегодно около миллиона долларов, может, и два, или три миллиона», — озвучил вероятную сумму Артур Согоманян.
Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью. У его компании восемь заводов в России и по одному — в Казахстане и в Сербии. Ереванский «Пюник» — самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.
Воспитанниками и бывшими игроками «Пюника» являются многие футболисты сборной Армении, среди которых — Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Роберт Арзуманян (играл за «Актобе» и «Шахтер»), Геворг Казарян («Маритиму», ранее играл за «Шахтер»), Карлян Мкртчан («Анжи», экс-«Тобол») и другие.