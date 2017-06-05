Владелец казахстанского нефтехимического завода приобрел армянский футбольный клуб

Как пишет издание, юридически сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Ранее владельцем «Пюника» был Рафаел Айрапетян — сын президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна. Достался «Пюник» Согоманяну на безвозмездной основе, но новый хозяин обещал инвестировать в клуб.

«Ежегодно около миллиона долларов, может, и два, или три миллиона», — озвучил вероятную сумму Артур Согоманян.

Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью. У его компании восемь заводов в России и по одному — в Казахстане и в Сербии. Ереванский «Пюник» — самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.

Воспитанниками и бывшими игроками «Пюника» являются многие футболисты сборной Армении, среди которых — Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Роберт Арзуманян (играл за «Актобе» и «Шахтер»), Геворг Казарян («Маритиму», ранее играл за «Шахтер»), Карлян Мкртчан («Анжи», экс-«Тобол») и другие.