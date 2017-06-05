Нацбанк РК: казахстанцы покупают валюту в три раза меньше

«По предварительным данным мая, в структуре депозитов сохраняется превышение тенговых депозитов над валютными, достигнутое в марте 2017 года, — констатировал Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы. — Этим фактам способствуют стабильные ожидания в отношении курса тенге у населения и участников валютного рынка. Ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают минимальные ожидания по ослаблению тенге в течение месяца. По результатам опроса населения доля ожидающих неизменности курса тенге или его укрепления продолжает расти».

Данияр Акишев в очередной раз подчеркнул, что Нацбанк не регулирует курс тенге.

«Объем нетто-интервенций Национального банка равен нулю. Эта ситуация продолжается в течение последних девяти месяцев», — сказал главный банкир.

Как констатирует регулятор, золотовалютные резервы Нацбанка на конец мая по предварительным данным составили 30,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 915 миллионов. Валютные активы Национального фонда на конец мая составили 62,7 миллиарда долларов. Общие международные резервы составляют 93,1 миллиардов долларов или 66% от ВВП.