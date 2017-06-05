Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия не продается арабским шейхам
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
17:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк РК: казахстанцы покупают валюту в три раза меньше

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Согласно статистике Нацбанка, объем покупки иностранной валюты населением в апреле снизился более чем в три раза до 88,4 миллиона долларов.

Источник: Sputniknews.kz

«По предварительным данным мая, в структуре депозитов сохраняется превышение тенговых депозитов над валютными, достигнутое в марте 2017 года, — констатировал Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы. —  Этим фактам способствуют стабильные ожидания в отношении курса тенге у населения и участников валютного рынка. Ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают минимальные ожидания по ослаблению тенге в течение месяца. По результатам опроса населения доля ожидающих неизменности курса тенге или его укрепления продолжает расти».

Данияр Акишев в очередной раз подчеркнул, что Нацбанк не регулирует курс тенге.

«Объем нетто-интервенций Национального банка равен нулю. Эта ситуация продолжается в течение последних девяти месяцев», — сказал главный банкир.

Как констатирует регулятор, золотовалютные резервы Нацбанка на конец мая по предварительным данным составили 30,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 915 миллионов. Валютные активы Национального фонда на конец мая составили 62,7 миллиарда долларов. Общие международные резервы составляют 93,1 миллиардов долларов или 66% от ВВП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.6152   -0.07
$
Доллар США ММВБ
56.6625   +0.01
Евро ЦБ
63.8110   +0.20
Евро ММВБ
63.7500   -0.16
Apple может представить очередную новинку – электронного 'дворецкого'
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
ЦБ намерен увеличить золотовалютные резервы России
Замгубернатора Курской области задержан по подозрению во взятке
В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь