Apple Store временно прекратил работу — СМИ
Незадолго до начала презентации в рамках конференции WWDC 2017 официальный
Незадолго до начала презентации в рамках конференции WWDC 2017 официальный
Когда посетители сайта пытаются посмотреть цены на любые устройства компании, они видят сообщение, переведенное на различные языки: «Мы сейчас заняты обновлением Apple Store. Возвращайтесь чуть позже».
Как отмечается в СМИ, конференция WWDC-2017 пройдет с 5 по 9 июня этого года в
Кроме того, ожидается презентация безрамочных планшетов iPad с 10,5-дюймовыми экранами.