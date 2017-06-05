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19:52 (мск), источник: Tengrinews

Apple Store временно прекратил работу — СМИ

Незадолго до начала презентации в рамках конференции WWDC 2017 официальный интернет-магазин компании Apple был закрыт на реконструкцию, сообщает сайт 9to5Mac.

Источник: Tengrinews

Когда посетители сайта пытаются посмотреть цены на любые устройства компании, они видят сообщение, переведенное на различные языки: «Мы сейчас заняты обновлением Apple Store. Возвращайтесь чуть позже».

Как отмечается в СМИ, конференция WWDC-2017 пройдет с 5 по 9 июня этого года в Сан-Хосе (штат Калифорния). Ожидается, что в рамках мероприятия Apple продемонстрирует обновленный MacBook Pro с новейшими процессорами Intel Kaby Lake, мощный 12-дюймовый MacBook и новую версию 13-дюймового MacBook Air.

Кроме того, ожидается презентация безрамочных планшетов iPad с 10,5-дюймовыми экранами.

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