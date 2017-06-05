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18:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Польская компания LOT возобновила полёты из Варшавы в Калининград

Авиакомпания LOT возобновила регулярное сообщение между Варшавой и Калининградом. В понедельник, 5 июня, рейс LO697 из польской столицы приземлился в «Храброво» в 12:06.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта, самолёт встретили традиционной водной аркой. Обратно воздушное судно отправилось в 12:52.

LOT планирует выполнять до шести рейсов в неделю на современных Bombardier Q400. По понедельникам, вторникам и четвергам они вылетают из Варшавы в 11:05 и приземляются в «Храброво» в 12:10. Отправление из Калининграда — в 12:40, прилёт в Польшу — в 13:45.

По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы в 16:25, из Калининграда — 18:00.

В октябре 2016 года стало известно, что LOT возобновляет воздушное сообщение между Калининградом и столицей Польши. Билет на рейс в Варшаву обойдётся минимум в 3248 рублей, обратно — от 4126.

В 2002—2008 годах LOT выполнял регулярные рейсы из Варшавы в Калининград, однако впоследствии отказался от них из-за возросшей конкуренции со стороны «КД авиа». В 2010 году маршрут снова открыли, в 2012-м компания отменила рейсы.

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