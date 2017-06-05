Польская компания LOT возобновила полёты из Варшавы в Калининград
Авиакомпания LOT возобновила регулярное сообщение между Варшавой и Калининградом. В понедельник, 5 июня, рейс LO697 из польской столицы приземлился в «Храброво» в 12:06.
Авиакомпания LOT возобновила регулярное сообщение между Варшавой и Калининградом. В понедельник, 5 июня, рейс LO697 из польской столицы приземлился в «Храброво» в 12:06.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
LOT планирует выполнять до шести рейсов в неделю на современных Bombardier Q400. По понедельникам, вторникам и четвергам они вылетают из Варшавы в 11:05 и приземляются в «Храброво» в 12:10. Отправление из Калининграда — в 12:40, прилёт в Польшу — в 13:45.
По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы в 16:25, из Калининграда — 18:00.
В октябре 2016 года стало известно, что LOT возобновляет воздушное сообщение между Калининградом и столицей Польши. Билет на рейс в Варшаву обойдётся минимум в 3248 рублей, обратно — от 4126.
В 2002—2008 годах LOT выполнял регулярные рейсы из Варшавы в Калининград, однако впоследствии отказался от них