Польская компания LOT возобновила полёты из Варшавы в Калининград

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта, самолёт встретили традиционной водной аркой. Обратно воздушное судно отправилось в 12:52.

LOT планирует выполнять до шести рейсов в неделю на современных Bombardier Q400. По понедельникам, вторникам и четвергам они вылетают из Варшавы в 11:05 и приземляются в «Храброво» в 12:10. Отправление из Калининграда — в 12:40, прилёт в Польшу — в 13:45.

По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы в 16:25, из Калининграда — 18:00.

В октябре 2016 года стало известно, что LOT возобновляет воздушное сообщение между Калининградом и столицей Польши. Билет на рейс в Варшаву обойдётся минимум в 3248 рублей, обратно — от 4126.