Мэрия: места для новой свалки у Кишинева нет

Он отметил, что на бумаге существует проект по оборудованию в населенном пункте современного полигона по складированию и переработке бытовых отходов. На его финансирование согласен Европейский банк реконструкции и развития. Однако, по словам чиновника, сельский совет Цынцэрен не дает своего согласия.

«Идея состоит в том, чтобы в Цынцэренах была не городская свалка, а полигон на уровне государства. То есть на участке в 25 гектаров должны складироваться отходы из пяти районов Молдовы. Но местные жители противятся. Когда речь идет о европейских деньгах, все хотят быть довольны», — отметил Гонтя.

По словам чиновника, мэрия Кишинева пока так и не нашла альтернативную площадку для вывоза мусора. В качестве одного из вариантов рассматривалась территория очистных сооружений. Как пояснил Гонтя, от этой идеи пришлось отказаться, так как рядом с очистными находятся жилые районы. Глава генерального управления жилищно-коммунального хозяйства также отметил, что жители села Бубуечь, которые в настоящее время блокируют доступ к свалке, в начале мая согласились продлить ее работу еще на два-три месяца. Однако, все равно вышли на протесты.

«Мы думали, что они нас по-соседски поняли. Но в связи с этой ситуацией, начнем вывозить мусор из города ровно через час, после того, как нам дадут соответствующее указание. Никто не хочет конфликтовать с людьми, так как не имеет на это право. Но и нас нужно понять — нам некуда вывозить мусор», — заявил чиновник.

По данным муниципальных властей ежедневно из Кишинева вывозится порядка четырех тонн мусора. Таким образом в течение четырех дней протестов жителей села Бубуечь, в столице накопилось порядка 16 тысяч тонн бытовых отходов, которые разлагаются на жаре.