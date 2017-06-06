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08:06 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Восточный выезд из Уфы построят за четыре года

Банк развития БРИКС готов дать денег на строительство Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5.

Источник: РИА "Новости"

Сумма займа может составить 4,5 млрд рублей. Частью путепровода станет подземный тоннель на проспекте Салавата Юлаева, который простаивает с 1991 года.

Подписание договора планируется в августе. Ранее правительство республики уже достигло соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта с дочерней структурой ВТБ.

Он включает в себя тоннель в районе остановки «Трамплин», мост через реку Уфу и дорогу до пересечения с трассой М5.

Общая же стоимость строительства Восточного выезда из Уфы составит около 29 млрд руб. Проезд по нему будет платным. Планируется, что работы начнутся в ближайшие три года и займут около четырех лет.

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