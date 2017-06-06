Восточный выезд из Уфы построят за четыре года
Банк развития БРИКС готов дать денег на строительство Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5.
Банк развития БРИКС готов дать денег на строительство Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5.
Сумма займа может составить 4,5 млрд рублей. Частью путепровода станет подземный тоннель на проспекте Салавата Юлаева, который простаивает с 1991 года.
Подписание договора планируется в августе. Ранее правительство республики уже достигло соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта с дочерней структурой ВТБ.
Он включает в себя тоннель в районе остановки «Трамплин», мост через реку Уфу и дорогу до пересечения с трассой М5.
Общая же стоимость строительства Восточного выезда из Уфы составит около 29 млрд руб. Проезд по нему будет платным. Планируется, что работы начнутся в ближайшие три года и займут около четырех лет.