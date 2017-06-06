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08:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже начался снос аварийного жилья на улице Волгодонская

Гордума приняла решение о ликвидации домов № 7, 9, 13 в 2014 году.

Снос аварийного дома № 7 на улице Волгодонская начался в воскресенье, 4 июня. Городская дума приняла решение о сносе трех домов на этой улице — № 7, № 9 и № 13 — в июне 2014 года. Однако ликвидировать жилье начали только летом-2017.

— Снос ветхого жилья производится по графику, в соответствии с планами. Если мы не найдем инвестора для строительства на этом месте, то минимально обустроим, озеленим площадку, чтобы не было пустыря, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии.

В городе действует муниципальная адресная программе «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда». Реализацию программы контролирует управление строительной политики городской администрации.

В 2017 году из аварийного жилья планируют переселить 2 тыс. человек. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев порекомендовал привлекать жильцов ветхих и аварийных домов к выбору подрядчиков по сносу старых домов и строительству новых под переселение.

Воронежская область входит в десятку лучших субъектов РФ по переселению из аварийного жилья. Региональная программа расселения на 2013 — 2017 годы реализуется в четыре этапа, три из которых уже выполнены. За 10 лет в Воронежской области переселили более 13,3 тыс. человек.

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