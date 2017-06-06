В Воронеже начался снос аварийного жилья на улице Волгодонская

Снос аварийного дома № 7 на улице Волгодонская начался в воскресенье, 4 июня. Городская дума приняла решение о сносе трех домов на этой улице — № 7, № 9 и № 13 — в июне 2014 года. Однако ликвидировать жилье начали только летом-2017.

— Снос ветхого жилья производится по графику, в соответствии с планами. Если мы не найдем инвестора для строительства на этом месте, то минимально обустроим, озеленим площадку, чтобы не было пустыря, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии.