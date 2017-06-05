«Аэрофлот» задерживает вечерний рейс в Минск на 7 часов и отменяет 6 июня дневной

В частности, рейс SU1834 вылетом из Москвы сегодня в 22.00 задержан до 5.05 6 июня и будет выполнен под номером SU1994. Обратный рейс из Минска SU1835, который должен отправиться по расписанию 6 июня в 6.10, задержан до 7.35.
Кроме того, «Аэрофлот» отменил 6 июня два дневных рейса между Москвой и Минском: SU1840 вылетом в 13.50 из Шереметьево и SU1841 вылетом в 16.05 из белорусской столицы.
О причинах изменения в расписании не сообщается. По данным онлайн-табло, 6 июня в Шереметьево будет отменено около 20 рейсов, еще столько же рейсов, как ожидается, будут задержаны. Сегодня из-за непогоды в аэропортах Домодедово и Шереметьево в общей сложности был задержан 21 рейс, еще 18 отменено.