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20:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Аэрофлот» задерживает вечерний рейс в Минск на 7 часов и отменяет 6 июня дневной

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» задерживает сегодняшний вечерний рейс в Минск на 7 часов и отменяет 6 июня дневной. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В частности, рейс SU1834 вылетом из Москвы сегодня в 22.00 задержан до 5.05 6 июня и будет выполнен под номером SU1994. Обратный рейс из Минска SU1835, который должен отправиться по расписанию 6 июня в 6.10, задержан до 7.35.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил 6 июня два дневных рейса между Москвой и Минском: SU1840 вылетом в 13.50 из Шереметьево и SU1841 вылетом в 16.05 из белорусской столицы.

О причинах изменения в расписании не сообщается. По данным онлайн-табло, 6 июня в Шереметьево будет отменено около 20 рейсов, еще столько же рейсов, как ожидается, будут задержаны. Сегодня из-за непогоды в аэропортах Домодедово и Шереметьево в общей сложности был задержан 21 рейс, еще 18 отменено.

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