«Аэрофлот» задерживает вечерний рейс в Минск на 7 часов и отменяет 6 июня дневной

В частности, рейс SU1834 вылетом из Москвы сегодня в 22.00 задержан до 5.05 6 июня и будет выполнен под номером SU1994. Обратный рейс из Минска SU1835, который должен отправиться по расписанию 6 июня в 6.10, задержан до 7.35.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил 6 июня два дневных рейса между Москвой и Минском: SU1840 вылетом в 13.50 из Шереметьево и SU1841 вылетом в 16.05 из белорусской столицы.