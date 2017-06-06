Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:08 (мск), источник: РИАЦ

В регионе выявляют незаконные подключения к инженерным сетям

В Волгоградской области проходят межведомственные проверки. Специалистами обследованы порядка двух тысяч многоквартирных домов, 644 нестационарных объекта торговли и встроенных нежилых помещений.

По итогам рейдов произведено 17 отключений газа, выдано 107 уведомлений о представлении разрешительных документов и договоров на потребление энергоресурсов, инициировано 13 внеплановых проверок по фактам нецелевого использования жилых помещений.

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, сегодня в Ворошиловском районе Волгограда отключены от энергосетей две торговые точки. Одна из них расположена на придомовой территории по адресу улица Елисеева, 15. В киоске продавали рыбу и спиртные напитки. В результате проверки, организованной администрацией района, выяснилось, что павильон незаконно подключен к энергосетям. Сегодня представители электроснабжающей организации объект отключили, в ближайшее время он будет демонтирован.

В ходе рейда по Ворошиловскому району от незаконного соседства избавились и жители домов № 32 по улице Клинской, № 15 по улице Козловской. Также на контроль взяты нежилые помещения по улице Рабоче-Крестьянской, 55.

Работа по выявлению незаконных подключений ведется во всех городских округах и районах Волгоградской области. Администрациями утверждены составы межведомственных рабочих групп для проведения сплошной проверки нестационарных объектов торговли и многоквартирных домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь