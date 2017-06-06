В регионе выявляют незаконные подключения к инженерным сетям

По итогам рейдов произведено 17 отключений газа, выдано 107 уведомлений о представлении разрешительных документов и договоров на потребление энергоресурсов, инициировано 13 внеплановых проверок по фактам нецелевого использования жилых помещений.

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, сегодня в Ворошиловском районе Волгограда отключены от энергосетей две торговые точки. Одна из них расположена на придомовой территории по адресу улица Елисеева, 15. В киоске продавали рыбу и спиртные напитки. В результате проверки, организованной администрацией района, выяснилось, что павильон незаконно подключен к энергосетям. Сегодня представители электроснабжающей организации объект отключили, в ближайшее время он будет демонтирован.

В ходе рейда по Ворошиловскому району от незаконного соседства избавились и жители домов № 32 по улице Клинской, № 15 по улице Козловской. Также на контроль взяты нежилые помещения по улице Рабоче-Крестьянской, 55.

Работа по выявлению незаконных подключений ведется во всех городских округах и районах Волгоградской области. Администрациями утверждены составы межведомственных рабочих групп для проведения сплошной проверки нестационарных объектов торговли и многоквартирных домов.