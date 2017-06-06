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09:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 120 семей получили субсидии на улучшение жилья

Из федерального и областного бюджетов выделили 111 млн рублей.

Субсидии на улучшение жилищных условий получили 120 семей из 27 районов Воронежской области, сообщил заместитель председателя правительства Виктор Логвинов на заседании облправительства в понедельник, 5 июня. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий из федерального и областного бюджетов направили 111 млн рублей.

Воронежская область в 2017 году получит из федбюджета более 69,2 млн рублей на развитие сельских территорий. Деньги выделят на улучшение жилищных условий жителей в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной сел; на предоставление грантов на поддержку местных инициатив жителей сельской местности.

Цель федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» — решение жилищной проблемы для 11,1% российских семей, проживающих в сельской местности, в том числе 20,5% молодых семей. Программа действует с 2014 по 2017 годы и на период до 2020 года. Субсидии предоставляются семьям или молодым специалистам не старше 35 лет, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для получения субсидий нужно постоянно проживать в сельской местности, работать по трудовому договору или иметь ИП. Правительство выделило регионам почти 6,8 мрлд рублей.

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