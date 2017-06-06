В Воронежской области 120 семей получили субсидии на улучшение жилья

Субсидии на улучшение жилищных условий получили 120 семей из 27 районов Воронежской области, сообщил заместитель председателя правительства Виктор Логвинов на заседании облправительства в понедельник, 5 июня. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий из федерального и областного бюджетов направили 111 млн рублей.



Воронежская область в 2017 году получит из федбюджета более 69,2 млн рублей на развитие сельских территорий. Деньги выделят на улучшение жилищных условий жителей в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной сел; на предоставление грантов на поддержку местных инициатив жителей сельской местности.



Цель федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» — решение жилищной проблемы для 11,1% российских семей, проживающих в сельской местности, в том числе 20,5% молодых семей. Программа действует с 2014 по 2017 годы и на период до 2020 года. Субсидии предоставляются семьям или молодым специалистам не старше 35 лет, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для получения субсидий нужно постоянно проживать в сельской местности, работать по трудовому договору или иметь ИП. Правительство выделило регионам почти 6,8 мрлд рублей.