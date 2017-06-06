Стокгольмский арбитраж определил, что цена на газ от «Газпрома» должна быть пересмотрена с 2014 года — Коболев

Об этом глава правления Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя решения суда.

«Мы настаивали на том, что пересмотр цены должен быть ретроспективным, и он должен начинаться с 2010 года. Трибунал вынес решение, что такой пересмотр будет с 2014 года», — сказал он.

По словам Коболева, Стокгольмский арбитраж принял такое решение исходя из действий руководства «Нафтогаза» и украинского правительства в 2010—2014 годах.

«Период, с которого трибунал принял решение о пересмотре цены для “Нафтогаза”, во многом был определен теми действиями, которые руководство “Нафтогаза” и Украины предпринимали в 2010—2014 годах, — в отношении этого контракта и цены, по которой импортировался газ из России», — отметил он.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что пересмотренная цена на газ является ниже, чем та цена, по которой Украина сегодня импортирует газ из ЕС.

«Формула была изменена кардинально. Она изменена на новый рыночный принцип… Она (цена газа по пересмотренной формуле — УНИАН) меньше, чем та цена, которую от нас требует “Газпром”… Она меньше, чем та цена, которую Украина сейчас платит за газ, который мы покупаем с европейского рынка. То есть со всех возможных цен на газ на украинском рынке, та формула, которую мы получили сейчас, — является наименьшей», — сказал он.

По информации Коболева, новая формула на газ не будет привязана к котировкам на нефть, как это было ранее, а будет основываться на рыночных индикаторах на газовом рынке.

«Формула цены в один момент была изменена для Украины: с привязки к нефти (мировым ценам на нефть — УНИАН) — к привязке к рынку. Раньше у нас было 100% нефти, сейчас — 100% рынок (котировки на газ — УНИАН)… По нашему глубокому убеждению, 100% привязка к рынку является наиболее справедливой и более эффективной», — добавил глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в апреле коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что предприятие закупила газ с поставкой в мае у европейских поставщиков по цене, которая на 25−30 долл. за 1 тыс. куб. м ниже, чем цена по контракту с «Газпромом».

«Закончили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы. У “Газпрома” не покупаем уже больше 500 дней, напоминаю. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25−30 долларов, чем цена по контракту с “Газпромом” во втором квартале 2017 года. То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн долл.», — отметил Витренко.

Он подчеркнул, что условия покупки у «Газпрома» для «Нафтогаза» все равно неприемлемые.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.