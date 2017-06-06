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00:41 (мск), источник: Newtimes.kz

В преддверии ЭКСПО в отелях Астаны поднялись цены

В Астане можно найти ночлег от двух тысяч за место в хостеле до полутора миллионов в сутки в президентском номере отеля, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

За четыре дня до выставки Астана наводит последний лоск, а гостиницы готовятся к приему многочисленных гостей. Некоторые специально перед ЭКСПО сделали ремонт, чтобы и не стыдно было, и глаз посетителей радовать. Небольшим же гостиницам даже пришлось расширять штат сотрудников, чтобы постояльцам было комфортно. Такие траты, конечно, не могли не отразиться на цене за номер.

«У нас обычно около 70, 80, 90 процентов заполнено в летний период. А в настоящее время практически до 100 процентов. Особенно на июнь. Конечно, я не сомневаюсь, что это благодаря ЭКСПО. Но вообще у бизнеса цель — зарабатывать, это нормально, когда ты зарабатываешь честным путем, платишь налоги», — сообщил директор гостиницы Сергей Федосеев.

Это, конечно, только один вариант из почти двухсот столичных гостиниц. Диапазон цен, как и условий, настолько большой, что среднюю стоимость назвать довольно сложно.

Президентский люкс в отеле стоит полтора миллиона тенге. Но можно найти ночлег и попроще.

Цена за сутки в хостелах столицы обойдется от 2 до 5 тысяч тенге. Примерно столько же стоит койко-место в студенческих общежитиях, которые также доступны для гостей. Их можно забронировать на сайте акимата. А вот за пять звезд придется заплатить 30 тысяч за ночь. И это минимум для отелей такого уровня.

Цены по Астане выросли в среднем на 20 процентов. Не поднимают только в тех гостиницах, которые подписали меморандум с акиматом. Взамен власти рекомендуют их услуги гостям. Другие же пользуются сезонным спросом.

«Сезонное повышение. Это всегда есть. В гостиницах цена формируется на функционирующей там программе. Т.е программа ставит цену на гостиничный номер. Если мест мало, спрос большой, соответственно, цена повышается. Это нормальное явление. Это явление было и на Олимпиаде в Рио, и на многих международных форумах», — пояснил главный менеджер департамента ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Марат Альмагамбетов.

В Астане огромное количество арендных квартир. Причем, многие в шаговой доступности от ЭКСПО. Владельцы специально их покупали в надежде хотя бы частично окупить затраты во время выставки. Но и тут цены выросли заметно.

«Двухкомнатную на Левом берегу можно было снять за 250 тысяч. В данный момент 300−350 тысяч. Однокомнатную — за 150 можно было снять, сейчас также 150. Но те, которые были 150, они, соответственно, дороже. Они стоят 170», — рассказала менеджер по аренде Малика Тойшитаева.

Предложения, впрочем, есть и для тех, кто деньги не привык считать и готов раскошелиться за люксовый комфорт. На международных сайтах, специализирующихся на аренде квартир, стоимость апартаментов доходит до 3 миллионов. Но судя по тому, что квартиры не заняты, спрос на них не такой уж и большой.

По подсчётам акимата, столица готова расселять около 40 тысяч гостей ежедневно.

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