17 тысяч жителей Калининградской области улучшат условия проживания в этом году

По итогам прошлого года Калининградская область признана одной из лучших в стране по реализации данной программы. Максим Федосеев заверил главу региона, что в этом году все работы ведутся в рамках запланированного срока.

Антон Алиханов поручил уделить особое внимание процедуре приемки выполненных работ: «Прошу тщательно и скрупулезно подходить к оценке качества. В этом году будет вложено порядка 1,5 млрд рублей в капитальный ремонт многоквартирных домов. Нельзя допустить, чтобы деньги были потрачены, но работы проведены “спустя рукава”, а уж тем более плохо. Ведь вопросы жилья являются для нас самыми важными», — сказал глава региона. Он также рекомендовал максимально использовать инструмент общественных слушаний: задействовать как можно более широкую группу граждан, на чьей территории будут производиться работы по благоустройству. Кроме того, привлечь к данному процессу профессиональное экспертное сообщество, которое поможет жителям в формировании проекта по улучшению общественного пространства.

«Собственник и заказчик вместе должны оценивать качество выполненных работ, ведь никто лучше собственника не знает “болевые точки” и узкие места своего дома и двора», — резюмировал Антон Алиханов.

В этом году работы по капремонту запланированы в 601 многоквартирном доме. Так, улучшить условия проживания смогут более 17 тысяч человек. Сегодня конкурсы по отбору подрядных организаций объявлены по 598 домам. Из них работы ведутся в 380 объектах, а в 79-ти — полностью завершены. Также дан старт работам по капремонту фасадов в домах по Ленинскому проспекту в Калининграде. Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку.

Кроме того, на сегодняшний день все муниципальные образования — участники проекта «Формирование комфортной городской среды» разработали собственные программы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Все проекты обсуждались совместно с жителями региона. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Заключить муниципальные контракты планируется в первой половине июля.

Так, в этом году в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске приведут в порядок 45 дворов и пять общественных территорий. На эти цели направят 289,3 миллиона рублей. Благоустроят часть парка в Багратионовске, где построят летний театр. На данные цели выделят 8,1 млн руб.

Также до 1 сентября этого года будет разработана государственная программа Калининградской области формирования комфортной городской среды на 2018−2022 годы, где будет предусмотрено благоустройство дворовых территорий уже по всему региону.