Авиакомпании налетали убытки

Источник: AP 2017

Несмотря на господдержку, российские авиакомпании по-прежнему нерентабельны. В 2016 году их убытки выросли на 17,6%, до 10 млрд руб. Наибольшие потери приходятся на внутренние перевозки: несмотря на временное снижение НДС до 10%, эти рейсы принесли компаниям 33 млрд руб. убытка.

Участники отрасли опасаются, что 2018 год окажется «драматичным», поскольку пока продления льготного НДС не предвидится.

Авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.), рассказал «Ъ» президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

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Основной убыток, как и раньше, получен на внутренних линиях — 33 млрд руб. (в 2015 году — 44,9 млрд руб.). Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд руб., снизившись на 37% к 2015 году. При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных упали на 18,6%. Выручка перевозчиков за год составила около 1 трлн руб.



По словам господина Тасуна, основные затраты по-прежнему приходятся на лизинг воздушных судов, он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд руб. она составила всего 23 млрд руб., а аэронавигационных услуг — на 2 млрд руб. «Ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях, — отмечает господин Тасун.— Налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд руб.». В Минэкономики говорят о 38 млрд руб. На этом фоне авиакомпании с конца 2016 года начали наращивать пассажиропоток двузначными темпами: за январь—апрель 2017 он увеличился на 20,8%, до 27,1 млн человек. Но господин Тасун называет оптимизм преждевременным — рынок «перегрет низкими тарифами, и авиакомпании пытаются удержать пассажира низкими ценами». По данным Транспортной клиринговой палаты (ТКП), средняя стоимость перевозки российских авиакомпаний продолжает снижаться в среднем на 3−5% в год: если в начале 2016 года она составляла 5,7 тыс. она составила всего 23 млрд руб., то в начале 2017 года — 5,4 тыс. руб.

«Вторую половину году авиакомпании смогут прожить относительно уверенно, пользуясь в том числе сниженным НДС, — говорит президент АЭВТ.— Но перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать после 2017 года». Министр транспорта Максим Соколов на днях говорил, что проект об обнулении НДС в отрасли на согласовании, но не включает московские рейсы (то есть затронет лишь 25% пассажиропотока). В Минэкономики считают, что вопрос о продлении льгот по НДС или об обнулении ставки «требует тщательной проработки».



В группе S7 согласны, что основным фактором роста остается падение тарифов на фоне переизбытка провозных емкостей. «Авиакомпании вынуждены продавать дешевле 2016 года, поскольку в страну завезено за год около 100 дополнительных самолетов», — говорят в S7, отмечая, что за год тариф компании снизился примерно на 600 руб. Там подтверждают, что снижение ставки НДС до 10% в 2015 году было наиболее эффективной антикризисной мерой в отрасли, но ситуация радикально меняется: с 2017 года НДС на железнодорожные пассажирские перевозки снижен до нуля до 2030 года, а срок действия ставки НДС 10% по внутренним авиаперевозкам истекает. Таким образом, с 2018 года разница в налоговых ставках между железной дорогой и авиацией может достичь 18% от стоимости билета.

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