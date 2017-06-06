Авиакомпании налетали убытки
Налоговые льготы не спасли отрасль от потерь.
Налоговые льготы не спасли отрасль от потерь.
Несмотря на господдержку, российские авиакомпании
Авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.), рассказал «Ъ» президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.
Основной убыток, как и раньше, получен на внутренних линиях — 33 млрд руб. (в 2015 году — 44,9 млрд руб.). Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд руб., снизившись на 37% к 2015 году. При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных упали на 18,6%. Выручка перевозчиков за год составила около 1 трлн руб.
По словам господина Тасуна, основные затраты
«Вторую половину году авиакомпании смогут прожить относительно уверенно, пользуясь в том числе сниженным НДС, — говорит президент АЭВТ.— Но перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать после 2017 года». Министр транспорта Максим Соколов на днях говорил, что проект об обнулении НДС в отрасли на согласовании, но не включает московские рейсы (то есть затронет лишь 25% пассажиропотока). В Минэкономики считают, что вопрос о продлении льгот по НДС или об обнулении ставки «требует тщательной проработки».
В группе S7 согласны, что основным фактором роста остается падение тарифов на фоне переизбытка провозных емкостей. «Авиакомпании вынуждены продавать дешевле 2016 года, поскольку в страну завезено за год около 100 дополнительных самолетов», — говорят в S7, отмечая, что за год тариф компании снизился примерно на 600 руб. Там подтверждают, что снижение ставки НДС до 10% в 2015 году было наиболее эффективной антикризисной мерой в отрасли, но ситуация радикально меняется: с 2017 года НДС на железнодорожные пассажирские перевозки снижен до нуля до 2030 года, а срок действия ставки НДС 10% по внутренним авиаперевозкам истекает. Таким образом, с 2018 года разница в налоговых ставках между железной дорогой и авиацией может достичь 18% от стоимости билета.
По мнению собеседника «Ъ» в «Аэрофлоте», российские перевозчики «проводят политику активного прироста емкостей», к концу 2016 года их объем превзошел показатели времен «Трансаэро».
Он полагает, что «сами по себе цены, по крайней мере на перевозку в экономическом классе, уже никогда не вырастут: средний тариф отрасли на внутренних линиях неуклонно снижается уже пятый год». Драйвером роста в 2017 году источник «Ъ» видит международные перевозки, а летом дополнительную поддержку рынку окажут чартерные программы в Турцию.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев уточняет, что увеличение емкостей, спровоцированное открытием турецкого рынка, зимой неизбежно обернется драматическим избытком предложения. Причем его не сможет компенсировать даже открытие египетского направления, если такое состоится.
Елизавета Кузнецова