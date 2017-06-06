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04:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокуратура Хабаровского края назвала примерную дату суда по делу «Водоканала»

На данный момент следствие еще продолжается.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Уголовное дело в отношении руководства МУП г. Хабаровска «Водоканал» рассмотрят в суде не позднее конца 2018 года. До тех пор следственные органы будут рассматривать дело, а подозреваемые будут находиться под стражей, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство’Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, но преступление планируется переквалифицировать в коррупционное.

— Следствие пока продолжается. Сумма и круг виновных пока уточняется, но, на наш взгляд, в этом деле есть преступные действия. Ожидать первого судебного заседания по делу стоит примерно к концу 2018 года. До тех пор подозреваемые будут находящимся под стражей или под домашним арестом, — уточнил Валентин Волков.

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