Прокуратура Хабаровского края назвала примерную дату суда по делу «Водоканала»

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Уголовное дело в отношении руководства МУП г. Хабаровска «Водоканал» рассмотрят в суде не позднее конца 2018 года. До тех пор следственные органы будут рассматривать дело, а подозреваемые будут находиться под стражей, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство’Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах, но преступление планируется переквалифицировать в коррупционное.

— Следствие пока продолжается. Сумма и круг виновных пока уточняется, но, на наш взгляд, в этом деле есть преступные действия. Ожидать первого судебного заседания по делу стоит примерно к концу 2018 года. До тех пор подозреваемые будут находящимся под стражей или под домашним арестом, — уточнил Валентин Волков.