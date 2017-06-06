Минстрой Приангарья проверит, как Братск расселяет аварийное жильё

Как сообщает пресс-служба правительства региона, минстрой региона совместно с прокуратурой Иркутской области с декабря 2016 года ежемесячно согласовывают планы Братска по выполнению этой программы.

Напомним, по поручению губернатора Иркутской области в правительстве региона создан штаб по исполнению указа президента № 600. С марта 2017 года специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совершают в Братск рабочие поездки для координирования и контроля за ходом строительства домов. При первом контрольном анализе состояния дел решено было составить новые графики строительно-монтажных работ с учетом потребностей в рабочей силе и материалах, так как отставание на стройплощадках ставит под угрозу исполнение указа президента.

«Министерством установлено, что имеющиеся графики производства работ не соответствовали строительной готовности объектов. На строительных площадках отсутствовало достаточное количество материалов, а именно железобетонных плит перекрытий, — подчеркнул Виктор Бровко. — В связи с этим в марте 2017 года министерство наладило работу с заводом ЖБИ по поставке материалов».

Министерство отмечает, что на строительных площадках в Братске находится недостаточное количество рабочих для возведения объектов капитального строительства в срок. Сейчас просчитана необходимая потребность в рабочей силе: общее количество более 200 человек разного направления. До июля потребность в дополнительной рабочей силе составляет 74 человека. Кровельщики, отделочники, плотники, электрогазосварщики привлекаются в зависимости от высвобождения с иных объектов капитального строительства, а также строительных площадок.

Правительство Иркутской области организовало работу по определению потенциальных организаций, готовых помочь в проведении мероприятий, в том числе по монтажу фасадных систем.