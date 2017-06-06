В летнем расписании новосибирского аэропорта появились дополнительные рейсы в Сочи

В летнем расписании новосибирского аэропорта Толмачево появились дополнительные рейсы в Сочи. Их будет выполнять двухэтажный самолет с оригинальной раскраской.

Первым рейсом в Новосибирск из Сочи прилетает «Тигролет». «Россия» — единственная отечественная авиакомпания, у которой в парке такие самолеты. Всего их девять. И один будет курсировать дважды в неделю до конца сентября между Новосибирском и Сочи.

Для Толмачево обслуживание одного из самых больших пассажирских самолетов в мире — большой плюс к имиджу. Чтобы принять такую махину, нужна не только соответствующая посадочная полоса. Полтысячи человек нужно успеть разом зарегистрировать, принять и выдать багаж, обеспечить автобусами.

Уже на первый рейс из Новосибирска в Сочи продали все билеты.