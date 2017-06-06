Реконструкцией краевой больницы займётся компания «Сибиряк»

Добавим, что «Сибиряк» сосредоточил в своих рук ключевые объекты строительства и реконструкции в Красноярске, среди которых развязка на Волочаевской у 4-го моста, ремонт Коммунального моста и многое другое. «Сибиряк» планирует бороться и за контракт на реконструкцию Центрального стадиона, работы на котором оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.





