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05:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

Реконструкцией краевой больницы займётся компания «Сибиряк»

Реконструкцией краевой больницы займётся красноярская компания «Сибиряк». Она выиграла тендер на 3,7 миллиардов рублей. От начальной суммы компания сбросила почти 200 миллионов.

Источник: Вести - Красноярск

Добавим, что «Сибиряк» сосредоточил в своих рук ключевые объекты строительства и реконструкции в Красноярске, среди которых развязка на Волочаевской у 4-го моста, ремонт Коммунального моста и многое другое. «Сибиряк» планирует бороться и за контракт на реконструкцию Центрального стадиона, работы на котором оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей.


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