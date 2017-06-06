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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Власти Омска потратят полмиллиона на охрану подземного «газпромовского» перехода

Мэрия готова предложить 449 тысяч рублей за полгода круглосуточной охраны перехода.

Источник: Om1.ru

Омская мэрия ищет охранную организацию, которая будет следить за порядком в новом подземном переходе у «Голубого огонька», построенном в 2014 году в рамках реконструкции улицы Чокана Валиханова. Соответствующая информация о предстоящем аукционе появилась на официальном портале сайта госзакупок.

От подрядной организации требуется с 14 июля по 31 декабря 2017 года вести круглосуточное видеонаблюдение с помощью 8 IP видеокамер, в случае необходимости использовать тревожную сигнализацию. От охраны также ждут вежливости и корректности при оказании помощи людям с ограниченной возможностью. Помимо прочего, требуется постоянная физическая охрана перехода.

Городские власти предлагают 449 тысяч рублей. Отметим, расходы на безопасность перехода постепенно увеличиваются. В прошлый раз было выделено 360 тысяч рублей, однако цена была снижена до 267 тысяч рублей, победителем аукциона вышла организация ООО «ОЦ «Охрана-2001».

Напомним, подземный переход был построен в 2014 году в рамках реконструкции улицы Чокана Валиханова. Работы профинансировало ПАО «Газпром».

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