Власти Омска потратят полмиллиона на охрану подземного «газпромовского» перехода
Мэрия готова предложить 449 тысяч рублей за полгода круглосуточной охраны перехода.
Мэрия готова предложить 449 тысяч рублей за полгода круглосуточной охраны перехода.
Омская мэрия ищет охранную организацию, которая будет следить за порядком в новом подземном переходе у «Голубого огонька», построенном в 2014 году в рамках реконструкции улицы Чокана Валиханова. Соответствующая информация о предстоящем аукционе появилась на официальном портале сайта госзакупок.
От подрядной организации требуется с 14 июля по 31 декабря 2017 года вести круглосуточное видеонаблюдение с помощью 8 IP видеокамер, в случае необходимости использовать тревожную сигнализацию. От охраны также ждут вежливости и корректности при оказании помощи людям с ограниченной возможностью. Помимо прочего, требуется постоянная физическая охрана перехода.
Городские власти предлагают 449 тысяч рублей. Отметим, расходы на безопасность перехода постепенно увеличиваются. В прошлый раз было выделено 360 тысяч рублей, однако цена была снижена до 267 тысяч рублей, победителем аукциона вышла организация ООО «ОЦ «Охрана-2001».
Напомним, подземный переход был построен в 2014 году в рамках реконструкции улицы Чокана Валиханова. Работы профинансировало ПАО «Газпром».